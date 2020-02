Neue Patentklage: iPhone 11 und iPad Pro im Visier von Neodron

Der Patentverwalter Neodron zieht jetzt mit dem Vorwurf vor Gericht, Apple nutze illegal ihre Technologie für kapazitive Tastaturen in der neuen iPhone 11-Serie sowie im iPad Pro. Laut dem Bericht von Patently Apple ist Neodron dabei in der Branche bereits als ein berüchtigter Patenttroll bekannt und macht nun seinem Ruf alle Ehre. In der in Texas eingereichten Klageschrift heißt es, Apple nutze in einigen seiner aktuellen iOS-Geräten insgesamt vier Patente von Neodron illegal. Welche Forderungen Neodron nun macht, ist unbekannt.

Zwei der fraglichen Patente befassen sich mit verschiedenen Funktionen kapazitiver Tastaturen. Apple soll die Technologie für das iPhone 11 übernommen haben. Die Neodron-Patente stammen bereits aus den Jahren 2010 und 2011. Die beiden anderen Patente beziehen sich auf Annäherungs- und Berührungssensoren und sind 2014 und 2016 eingereicht worden. Diese soll Apple gleich in mehreren Geräten einsetzen, darunter in der dritten Generation des 12,9-Zoll-iPad Pro sowie in der iPhone 11-Familie.

Keine Angaben zum möglichen Schadensersatz

Weiter heißt es in der Anklage: „Es geht um mehrere patentierte Verbesserungen - für deren Entwicklung Jahre der Forschung und Millionen von Dollar an US-Investitionen erforderlich waren und die durch die angeklagten Produkte der Beklagten verletzt werden“. Die Patente fanden ihren Weg über zwei andere Unternehmen zu Neodron – der Amtel Corporation und Microchip Technology.

Neodron hat am selben Tag gleich noch Klagen gegen Amazon, ASUS, LG, Microsoft, Sony und Samsung eröffnet. Auch dabei geht es um die vier Patentschriften, die der Patenttroll verwaltet.



