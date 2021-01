Die neue Mac Life 2/2021 ist da: Was Apple für dieses Jahr plant und worauf wir warten müssen.

Apple hat im vergangenen Jahr gehörig aufs Gas getreten und wir glauben nicht, dass sich das 2021 ändern wird.

Kaum Zeit zum Verschnaufen ließ Apple Technik-Journalisten und Fans des Hauses zumindest im letzten Drittel des nun ausgelaufenen Jahres 2020: Apple Watch, iOS 14, iPhone 12, die ersten M1-Macs, neue Kopfhörer – es ging Schlag auf Schlag. Dabei lief nicht zuletzt wegen diverser Corona-Auswirkungen nicht immer alles rund. Zu Redaktionsschluss haben die AirPods Max eine Lieferzeit von 14 Wochen. Aber es war dennoch ein gutes Jahr für Apple mit hochgelobten Produkten und praktisch ohne Katastrophen.

Es wird nicht direkt zum Jahresbeginn 2021 so weitergehen, aber wir denken, dass Apple das Tempo hochhalten wird. Schon seit längerem warten – glaubt man der Gerüchteküche – neue Produkte wie die AirTags in der Pipeline und das große MacBook Pro wartet genauso wie der iMac, der iMac Pro und der Mac Pro auf sein Apple-Silicone-Update. Wir können uns nicht vorstellen, dass ein auch nur in irgendeiner Form langweiliges Apple-Jahr vor uns liegt.

Herzlichst, dein Sebastian Schack