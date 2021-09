Die neue Mac Life 10/2021 ist da: 75 neue Tricks für den Mac

Jetzt lesen – auch als PDF-Download

In der neuen Ausgabe der Mac Life wir dir die gut versteckten Funktionen und Erweiterungen, die Big Sur selbst dann noch hat, wenn du das Betriebssystem schon seit einer Weile benutzt. Denn darin verbirgt sich so einiges, was du vielleicht noch nicht kennst. Wir haben uns für dich in die Tiefen des Betriebssystems vorgewagt und zeigen dir die Tipps und Tricks im Spezial der neuen Mac Life!