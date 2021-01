Neue Farbe für das iPhone 5s: Geheimer Prototyp aufgetaucht

Lange ist es her. Apple stellte im September 2013 erstmals zwei neue iPhone-Modelle vor: das iPhone 5s und iPhone 5c. Ersteres gilt bei vielen Nutzer noch immer als das schönste iPhone – auch bei der Größe. Zudem bot man es ebenfalls zum ersten Mal auch in drei Farben an. Nach dem man die Vorgänger lediglich in Silber und Schwarz veröffentlichte, kam eine neue Variante in Gold hinzu. Womöglich könnte das Unternehmen noch eine vierte Farbe geplant haben, die es allerdings nie zur Marktreife schaffte.

iPhone 5s: Prototyp in weiterer Farbe

Auf Twitter veröffentlichte @DongleBookPro nun Aufnahmen eines Prototypes, der ein Vorserien-Modell des iPhone 5s zeigt. Dazu sind einige kleine Details auf der Rückseite verändert und auf der Seite ist eine Identifikationsnummer zu finden. Allerdings ist der größte Unterschied zum fertigen Modell die Farbe. Diese erscheint allgemein sehr matt, während die damals erhältliche Version glänzende Flächen auf der Rückseite besaß. Auch der Farbton ist anders und erinnert mehr an den Vorgänger. Man geht daher davon aus, dass Apple dieses Mal gebaut hat, um die Hardware zu testen und gleichzeitig das endgültige Design geheimzuhalten.

Weiterhin heißt es, dass das gezeigte Modell im Dezember 2012 gefertigt wurde und damit nur wenige Monate nach dem Marktstart des iPhone 5. Offiziell erschien das iPhone 5s erst im September 2013.

Es wundert nur wenig, dass nun ein solcher Prototyp auftaucht. Regelmäßig lässt Apple ältere Prototypen von Verwertungsunternehmen vernichten. Nicht selten gelangen dadurch auch Geräte ans Tageslicht, die nur für den internen Gebrauch bestimmt waren. Es ist daher immer wieder interessant zu sehen, welche Entwicklung ein Produkt durchmacht und für welche Features sich Apple schlussendlich entschieden hat.

