13.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

The Pod (Bild: Eight Sleep)

Eight Sleep hat die Bett-Matratze "The Pod" angekündigt, die mit dem iPhone verbunden wird. Algorithmen sollen für einen gesünderen Schlaf sorgen, weil die Temperatur des Betts mit dem iPhone geregelt wird. Das klappt sogar für die linke und rechte Seite getrennt.

Die Matratze The Pod soll den Nutzer während ihres Schlafs dynamisch erwärmen oder kühlen (12 bis 46 Grad Celsius) während sie schlafen.

Leider unterstützt die Matratze HomeKit nicht und Eight Sleep hat derzeit keine Pläne, dies zu tun. Allerdings wird der Automatisierungdienst IFTTT (If this, then that) unterstützt, was viele Möglichkeiten für intelligente Heimsteuerungen eröffnet. Der Pod lässt sich auch in Alexa-Geräte, Google Home, Philips Hue, Wemo-Produkte und mehr integrieren. So kann der Nutzer beispielsweise "Alexa, kühle mein Bett ab" sagen.

Der Hersteller behauptet, dass sein Temperaturmodus durch maschinelles Lernen und Biofeedback unterstützt wird. So soll der Nutzer auch auf natürliche Weise aufwachen, ohne dass der Schlafpartner gestört wird. Ein Wecker sei dann nicht mehr nötig.

Darüber hinaus beinhaltet der Pod ein biometrisches Tracking zur Überwachung der Schlafenszeit, der Zeit bis zum Einschlafen, der Zeit des Aufwachens, der Atemfrequenz, der Herzfrequenz, der Herzfrequenzvariabilität und der Temperatur im Bett. Auch REM-Phasen sollen erkannt und ausgewertet werden, so dass schlussendlich ein Schlafpunkte-Konto mehr oder weniger gut gefüllt wird. Das entspricht einer Gamification des Schlafs.

Eight Sleep The Pod kann für rund 100 US-Dollar reserviert werden. Der Versand soll ab April 2019 stattfinden. Die Preise variieren je nach Matrazengröße. Die normale Version kostet knapp 2.000 US-Dollar, die Queen-Size-Variante ist für 2200 US-Dollar erhältlich und das Modell Cali King soll gleich 2.500 US-Dollar kosten. Eine 100-tägige Rückgabemöglichkeit ist vorhanden.

