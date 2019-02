iPhone 6s (Bild: Stefan Molz)

Netzfundstück: Warum es sich Apple leisten kann, für ein drei Jahre altes iPhone zu werben. Zugegeben, in Deutschland bietet Apple selbst das iPhone 6s nicht mehr an. Doch weltweit werden selbst heute teilweise noch Neugeräte durch Mobilfunkanbieter und andere Partner verkauft „und“ sogar beworben. Ist es nun mutig oder eher albern, weiterhin für die Geräte zu werben? Angesichts des Preis-Leistungsverhältnisses erscheint es vollkommen normal.

Die neuen High-end-Smartphones aus Cupertino sind ziemlich teuer. Doch iPhones mit iOS als Betriebssystem sind für viele Gelegenheitsnutzer die erste Wahl.

Also bietet es sich an, ein günstiges iPhone 6s zu kaufen. Denn die Kamera des Smartphones knipst gute Schnappschüsse, das aktuellste iOS bietet es außerdem, im Gegensatz zu vielen Androiden. Sie können damit alle Anwendungen nutzen, die heute „en vogue” sind, neben Snapchat, Instagram und WhatsApp natürlich auch Fortnite. Also eignet sich das Gerät sogar für den Nachwuchs.

Großflächige Werbung für iPhone 6s in britischer Zeitung aus dem Jahr 2019 (Bild: Tropical_Centipede via Reddit)

Kommentar Müsste ich jemandem einen Ratschlag geben, der unbedingt ein iPhone haben möchte, aber nur ein begrenztes Budget hat, hätte ich ihm 2018 immer noch zum iPhone 6s geraten. Fällt das Budget größer aus, würde ich natürlich auch ein iPhone 7 oder besser vorschlagen. Doch gerade weil ich vor einem Jahr ein solches Gerät gebraucht verschenkt habe, weiß ich, wie viel der Beschenkte damit heute macht, und damit sehr zufrieden ist.

