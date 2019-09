30.09.2019 - 19:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



30.09.2019 - 19:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach der großen Ankündigung zur CES in Las Vegas im Januar veröffentlichten Samsung, Sony, Vizio und LG seit den frühen Sommermonaten schon Updates für zahlreiche TV-Modelle, um AirPlay 2 sowie HomeKit als neue Features zu integrieren. Der südkoreanische Hersteller LG geht nun in die nächste Runde und rollt nun die Funktionen für TV-Modelle der UM7-Serie aus. Damit erscheint die Aktualisierung bereits früher als angekündigt.

Während die Enttäuschung vieler Käufer über die mangelnde AirPlay-2-Unterstützung der 2018er LG-Smart-TVs in einigen Foren noch immer zu lesen ist, dürfen sich nun Käufer der kürzlich erschienen Modelle umso mehr freuen. LG kündigte nämlich ursprünglich an, dass die Modelle der UM7-Serie im Oktober mit AirPlay 2 und HomeKit bedacht werden. Nun erschien die passende Aktualisierung auf Version 04.70.03 sogar noch im September. Daneben sollen demnächst auch die Modelle der UHD UM6- Serie sowie die LG NanoCell SM83-Modelle (und darunter) mit einem entsprechendem Update versorgt werden.

Lesetipp iOS 13 gibt Hinweise auf Apples AR-Brille Schon seit Jahren geht das Gerücht um, dass Apple an einer AR-Brille arbeitet. Beispielsweise äußerte Apple-CEO Tim Cook mehrfach sein... mehr

AirPlay 2 und HomeKit für LGs 2019er Smart TVs

AirPlay 2 bringt nicht nur drahtlos Musik auf Musiksystem von Sonos, Bose, Onkyo und Co., sondern kann seit kurzer Zeit auch Videos vom iPhone, iPad oder Mac auf den TV übertragen beziehungsweise den Bildschirminhalt gespiegelt wiedergeben – ganz ohne zusätzliche Apple-TV-Box. Dies ist praktisch für die Präsentation von Urlaubsfotos, aufgenommenen Filmen und mehr.

Daneben bringt HomeKit zusätzlichen Komfort. Apples Smart-Home-Lösung erlaubt Ihnen nicht nur die Sprachsteuerung Ihres Smart TVs via Siri, sondern lässt sich auch am iPhone mittels erweiterter „Apple TV Remote“ direkt aus dem Kontrollzentrum heraus steuern, sodass Sie auch ohne Fernbedienung umschalten, die Lautstärke verändern oder das Gerät ein- beziehungsweise ausschalten können. Daneben können Sie den TV innerhalb der Home-App auch in Szenen integrieren, z.B. kann eine Szene „Film“ Ihren TV einschalten, das Licht dimmen, die Jalousien schließen und laufende Musik pausieren, wenn entsprechende HomeKit-Geräte vorhanden sind.

Anzeige