Produktion des iPhone 12 mini reduziert

Das ist nun schon der zweite Bericht, in dem es heißt, dass sich das iPhone 12 mini nicht entwickelt, wie es Apple gedacht hat. Die Rede ist von einer Reduktion der Bestellung bei den Zulieferern. Angeblich werden im laufenden Quartal 2 Millionen Stück weniger gebaut als ursprünglich geplant. Das iPhone 12 Pro verkaufe sich hingegen besser als prognostiziert. Apple soll die Produktion dieses Modells um den gleichen Betrag erhöht haben.

Digitimes schreibt, dass Apple die Bestellungen bei Pegatron reduziert hat. Das iPhone 12 mini verkauft sich in den USA und Europa angeblich schlechter als gedacht. Für Apple sind das dennoch keine schlechten Nachrichten - denn die Verkaufszahlen des iPhone 12 Pro sollen höher ausgefallen sein. Digitimes geht davon aus, dass Apple an den Pro-Modellen mehr verdient.

Wir sind gespannt, wie das iPhone 13-Lineup aussehen wird. Wird Apple ein iPhone 13 mini auf den Markt bringen oder werden es künftig wieder drei iPhones - ein iPhone 13, ein iPhone 13 Pro und ein iPhone 13 Pro Max?

Wir wissen von vielen Lesern, dass sie das iPhone 12 mini für eines der besten iPhones halten, dass derzeit auf den Markt ist - weil es so klein und dennoch so leistungsfähig ist. Dennoch scheint sich das Gerät nicht so gut zu verkaufen wie gedacht. Sollte es deiner Meinung nach ein iPhone 13 mini geben oder sollte Apple dieses Modell wieder aufgeben? Schreibe deine Meinung in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht, wir sind an einer lebhaften Diskussion interessiert!