Muss Apple aufpassen? Google Assistant mit Simultanübersetzer

„Übersetzer-Modus“ funktioniert momentan noch nicht so recht

Die Google Assistant App bietet ab sofort einen „Übersetzer-Modus“. Sie können diesen passend dazu auch per Sprachbefehl zu Hilfe rufen. Sagen Sie einfach: „Ok Google, hilf mir, Spanisch zu sprechen.“ Dies ist nur eines von mehreren Beispielen, die Google selbst angibt. Google öffnet dann einen zweisprachigen Dialog, der ein wenig an Google Translate erinnert. Zumindest in der Theorie. Bei uns funktionierte dies nämlich nicht. Stattdessen öffnete die App jedesmal Google Translate. Die Software bietet auch einen vergleichbaren Modus für die Simultanübersetzung. Doch beide Funktionen sollen separat voneinander genutzt werden können.

Sie wählen dann die Sprache aus, die Sie selbst sprechen, und die Sprache, die das Gegenüber spricht.

Sprechen oder Tippen

Die Eingabe bei der Simultanübersetzung erfolgt wahlweise per Sprache oder über die Bildschirm-Tastatur. Google schlägt Ihnen auch, selbst wenn Sie noch keine Antwort eingesprochen oder eingetippt haben, manchmal passende Floskeln vor, um das Gespräch eventuell zu beschleunigen.

Der Übersetzer-Modus ist in der Theorie in 44 Sprachen vorhanden. In Deutschland müssen wir uns offensichtlich noch ein wenig gedulden.

Simultanübersetzungen auch auf Lautsprechern

Im Februar des Jahres veröffentlichte Google eine ähnliche Funktion auch für seine Smartspeaker. Wenn Sie einen Google Home oder neuerdings Nest Home nutzen, dann können Sie auf ähnliche Weise die Übersetzung starten.

