Wiedergabelisten lassen sich nun endlich auch in Webseiten einbetten – Spotify hat einen, Deezer hat auch einen – und Tidal sowieso: einen ansehnlichen und komfortablen Webplayer, der die mobilen Apps für iPhone und iPad ergänzt. Es ist durchaus praktisch, den Player elegant in einem Browser-Tab unterzubringen – auf dem Büro-PC etwa. Nun hat Apple sich zumindest ein klein bisschen bewegt: Mithilfe des sogenannten MusicKit lassen sich Playlisten aus Apple Music nun auch in Webseiten einbetten. Für eine bessere Sichtbarkeit ist also gesorgt.