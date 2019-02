12.02.2019 - 10:00 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



12.02.2019 - 10:00 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Filmaufnahmen können eine komplizierte Angelegenheit sein. Sie müssen viel Equipment mit sich herumschleppen, die Aufnahmebedingungen sind oft schwierig und Sie müssen zum richtigen Zeitpunkt einsatzbereit sein. Besser also, die mitgebrachten Geräte lassen sich einfach und schnell handhaben. Sennheisers drahtloses digitales Mikrofon-Set AVX-MKE2 erfüllt genau das. Plug and Play für eine professionelle Tonqualität bei Ihren Dreharbeiten.

Mit dem AVX-MKE2 Set erspart Ihnen Sennheiser ein paar Arbeitsschritte, die Zeit kosten und wenig Spaß machen. Das Set umfasst das Lavalier-Mikrofon MKE 2, einen Taschensender sowie einen Plug-on-Empfänger. Das bedeutet, Sie müssen lediglich das Mikro an der Person anbringen, die Sie aufnehmen möchten (ein Mikrofon-Clip ist logischerweise ebenso dabei), das Mikrofonkabel am Taschensender anschließen und den Plug-on-Empfänger an die Kamera. Sehr angenehm: Dieser ist direkt mit einem XLR-Stecker ausgestattet, so dass Sie hier kein weiteres Kabel benötigen.

(Bild: Sennheiser)

Stecken und starten

Im Anschluss erfolgt alles Wichtige wie von allein: Schalten Sie die Kamera ein, und liegt damit P48-Phantomspeisung an, geht der Empfänger automatisch ebenfalls an. Sobald Sie die Kamera wieder ausschalten, tut dies auch der AVX-Empfänger. Das bedeutet, Sie müssen nicht eigens darauf achten, ob der Empfänger eingeschaltet ist, und Strom sparen Sie dabei ebenso. Auch die digitale Signalübertragung konfiguriert sich komplett selbst. Um das Einstellen der Übertragungsfrequenz brauchen Sie sich also nicht kümmern. A propos Übertragungsfrequenz: Das System funkt im anmeldefreien 1,9-GHz-Bereich. Ein weiteres Merkmal, dass für eine schnelle Einsatzbereitschaft sorgt: Haben Sie einmal das AVX-MKE2 Set an Ihre Kamera angepasst, wählt das System automatisch den passenden Gain aus, Sie müssen den Tonpegel also nicht (nach)justieren.

An alles gedacht

Ja, normalerweise kann eine Steckverbindung zu Schwierigkeiten führen. Sollten Sie Sorge haben, dass Ihnen der Empfänger im Weg ist oder andere Accessoires behindert, können Sie beruhigt sein: Der Empfänger lässt sich praktischerweise frei um den eigenen XLR-Stecker drehen.

Für eine schnelle, professionelle Aufnahme sorgt auch das diverse Zubehör, das dem AVX-MKE2-Set beiliegt. Neben dem Mikrofonclip gibt es noch einen Blitzschuhadapter, ein USB-Ladekabel mit Netzstecker, einen Gürtelclip sowie einen Windschutz und eine Tasche. Für Nutzer einer DSLR-Kamera liegt dem Set zudem ein Adapterkabel (XLR auf Miniklinke) bei.

(Bild: Sennheiser)

Fazit

Das mit 899 Euro bepreiste AVX-MKE2 Set ist kein Billigprodukt, aber sein Geld absolut wert. Es lässt sich spielerisch leicht bedienen und einsetzen, und der Klang ist, wie man es von Sennheiser gewohnt ist, hervorragend. Vor allem aber sind es die praktischen Annehmlichkeiten, die Ihnen Zeit sparen und dank derer Sie sich voll auf Ihre Inhalte konzentrieren können. Hier gibt es keine Suche nach dem Signal, keine langwierigen Pegeleinstellungen und dank des rotierenden Gelenks auch keine Kompromisse oder Schwierigkeiten mit der Verwendung von anderen Geräten. Alles am AVX-MKE2 Set ist kompakt, hochwertig und schnell einsatzbereit, der Dynamikumfang beachtlich, so dass Sie sowohl bei Dreharbeiten im Gedränge einer Großstadt als auch in der freien Natur, bei Feierlichkeiten oder Vlogs flexibel agieren können.

