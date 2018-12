12.12.2018 - 13:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.12.2018 - 13:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Microsoft hat ein umfangreiches Update für seine Office-365-Apps am Mac bereitgestellt. Die Aktualisierung integriert eine Vielzahl der neuen macOS-Mojave-Funktionen in Word, Excel, Outlook und Powerpoint. Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung des systemweiten dunklen Erscheinungsbilds, sodass nun auch die Microsoft-Apps automatisch in ein dunkles Farbthema getaucht werden, wenn das System entsprechend umgestellt wird.

Auch wenn sich die Microsoft-Office-Apps nun in dunkle Farben hüllen können, ist dies jedoch nur möglich, wenn Sie macOS Mojave auf Ihrem Mac installiert haben, da der Farbwechsel auf den Systemeinstellungen basiert, die erst mit dem neuen Betriebssystem eingeführt wurden.

Gleichzeitig führt das Update auf Version 16.20.18120801 ein weiteres Feature für Powerpoint ein. Wie auch bei den verschiedenen Apple-Apps können Sie hier mit einem Rechtsklick Ihre iPhone-Kamera aktivieren und Fotos direkt einfügen. Auch sonst hat das Präsentations-Werkzeug dazu gelernt und führt ein neues Rechtschreib- und Grammatik-Feature ein, welches Ihnen auch Wortvorschläge macht.

In Word hält hingegen eine andere Funktion Einzug. Hier orientiert man sich stark am PDF-Format, das auf allen Geräten nahezu identisch aussieht. Bei Word-Dokumenten ist dies leider nur selten der Fall. Dies liegt unter anderem an fehlenden Schriftarten. Mit dem Update können Sie die Schriftart direkt im Word-Dokument sichern, sodass andere Geräte über dieselben Informationen verfügen und das Dokument korrekt darstellen können.

Die Aktualisierung ist für alle Abonnenten von Office 365 am Mac verfügbar. Auch Käufer von Office 2019 für Mac erhalten die neuen Funktionen. Das Update können Sie über Microsofts AutoUpdate-Software oder in jeder der Apps über „Hilfe > Nach Updates suchen“ beziehen.

