Jetzt hat Apple ein Problem: Windows 365 in der Cloud verfügbar

Microsoft hat Windows 365 gestartet. Das ist ein fertig eingerichtetes Windows in der Cloud, das je nach Bedarf unterschiedlich leistungsfähige Hardware aufweist.

Ihr benötigt aber nur einen Browser oder einen Software-Client, um auf den von euch gemieteten Windows-Rechner zugreifen zum können. So können Apps, Daten oder Einstellungen stets erreicht werden - egal wo du dich befindest, egal welches Endgerät du besitzt. Mit Windows 365 kannst du sogar vom iPad aus Windows nutzen.

Sogenannte Cloud-PCs sind nichts neues, Citrix bietet sie beispielsweise an, doch Microsoft will das Benutzererlebnis so naturgetreu wie irgendwie möglich machen.

Das neue Betriebssystem gibt es als Windows 365 Business für Unternehmen bis zu 300 Mitarbeiter:innen und Windows 365 Enterprise für größere Unternehmen.

Was bringt Windows 365?

Alle Informationen werden in der Cloud gespeichert statt auf dem Gerät, mit dem der Nutzer auf seinen Desktop zugreift. Windows 365 schafft eine neue hybride Kategorie für Personal Computer: den Cloud-PC, der sowohl die Leistungsfähigkeit der Cloud als auch die Möglichkeiten des Gerätes nutzt. Dem hat Apple derzeit nichts entgegen zu setzen.

Welche Versionen von Windows 365 gibt es?

Unternehmen können zwischen Windows 10 und künftig auch Windows 11 wählen. Die Cloud-PCs lassen sich genauso einfach über den Microsoft Endpoint Manager verwalten wie echte PCs. Kleine und mittelständische Unternehmen können Windows 365 direkt bei Microsoft oder über einen Service Provider bestellen und ihre Cloud-PCs mit wenigen Klicks einrichten.

Was kostet Windows 365?

Kleine Unternehmen zahlen ab 28,20 Euro pro Nutzer und Monat für den Cloud PC mit Windows 365. Das ist dann ein Rechner mit 2 CPUs, 4 GByte RAM und 128 GByte Speicher. Wer 8 GByte benötigt, zahlt schon 37,30 Euro pro Benutzer und Monat und 60,10 Euro kostet es, wenn vier virtuelle CPUs, 16 GByte RAM und 128 GByte Speicher benötigt werden. Erst der teuerste Cloud-PC unterstützt Microsoft Visual Studio, Power BI und Dynamics 365. Die Rechner werden über windows365.microsoft.com angesprochen.

