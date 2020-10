Microsoft beendet Support für Office 2016 und Office für Mac

Wie wichtig diese regelmäßigen Aktualisierungen allerdings sind, erkennt man an den jüngsten Updates. Microsoft hatte dabei für Office 2016 eine Schwachstelle die behoben, die es einem Angreifer unter Umständen ermöglichten, Schadende einzuschleusen und auszuführen. Updates gab es für Word und Excel. Die Sicherheitslücken werden von Microsoft zwar als weniger wahrscheinlich in der Ausnutzung angesehen, wurden aber als wichtige Update gekennzeichnet.

Nun stellt Microsoft den Support für Office 2016 und Office für Mac ein. Hintergrund ist der sogenannte eingeplante Supportlebenszyklus. Der besagt, dass der Konzern in der Regel 5 Jahre ab dem Datum der ersten Version des Produkts Unterstützung in Form von Sicherheitsupdates, Feature-Updates und Hilfen bei Problemen gewährt. Dieser Zeitraum ist nun vorbei – die Version 2016 wurde 2015 vorgestellt und kommt damit ans Supportende. Microsoft stellt alle mit Office 2016 für den Mac verbundenen Support-Leistungen ein. Das heißt im Übrigen auch, dass du bei einem Problem mit dem Software-Paket keinen Support per Chat oder Telefon bekommen kannst und auch, das die Online-Hilfeinhalte eingestellt werden.

Nachfolger Office 2019 oder Microsoft 365

Wer weiterhin mit den MS Office-Paket arbeiten möchte, sollte ein Upgrade auf einer der Nachfolger erwägen. Neben Office Home & Student 2019 für Mac oder Office Home & Business 2019 für Mac, die du nur einmal zahlst und dann nutzen kannst, gibt es die Office-Software auch als jährliches Abonnement. Das heißt „Microsoft 365“ und bietet je nachdem, welche Anwendungen du benötigst, verschiedene Optionen. Die Abo-Variante hat den Vorteil, dass du neue Funktionen schneller erhältst, da das Unternehmen die Arbeiten an Microsoft 365 priorisiert und ein ähnliches Arbeits-Erlebnis auf allen Plattformen gleichermaßen anbietet. Microsoft 365 kann man zudem auch vorab testen. Die Preise starten bei 7 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr für die Einzelplatzlizenz. Familien können ab 10 Euro im Monat oder 99 Euro im Jahr Microsoft 365 nutzen. Alle Abos enthalten 1 TB Cloudspeicher pro Person. Diese Preise gelten bei Microsoft direkt.

Tipp: 365-Abo als Schnäppchen

Man kann aber auch bei Partnern das 365-Abo abschließen. Dank Amazon Prime Day bekommst du zum Beispiel das Familien-Abo für nur 49,99 Euro! Die Einzellizenz ist dabei mit 50,98 Euro sogar etwas teurer. Man bekommt einen Aktivierungscode, lädt die Programme bei Microsoft oder aus dem Mac App Store und hinterlegt die Lizenz. Wer bereits eine ältere Office-Version nutzt, hat es noch leichter. Du musst nur die alte Lizenz durch die neue ersetzen, und kann anschließend über die interne Update-Funktion aktualisieren.