Wer viel Zeit mit seinen Apple-Geräten verbringt, kann sich schnell überwältigt fühlen von Benachrichtigungen, E-Mails und Alarmen , die von allen Seiten hereinprasseln. Mit den vielen digitalen Geräten in unserem Leben kommt es rasch zu einer Überlastung selbst der effizientesten Multitasker. Da ist schnell der Punkt erreicht, an dem man lieber seinen Kopf in den Sand stecken möchte.

Aber das muss nicht so sein. Es gibt Wege, den Kreislauf zu durchbrechen und digital zu entrümpeln, um so dringend benötigte Gelassenheit in alles, was man tut, zurückzubringen. Ganz gleich, ob du dich auf wichtige Arbeiten konzentrieren musst oder die Zeit für sich wiederholende Aufgaben minimieren willst: Es gibt viele Möglichkeiten, um aus der Zeiträuber-Falle auszubrechen. Wir haben Apps zusammengestellt, die dir dabei helfen wollen. Mit unseren Tipps bist du im Handumdrehen wieder Herr der ...