Messenger Threema ist Open Source – Jetzt zum halben Preis

WhatsApp gilt im Gegensatz zu iMessage und Co. zunehmend als unsicher. Dies liegt womöglich an der Nähe zu Facebook. Jedoch gibt es praktische Ausweichmöglichkeiten von zahlreichen Anbietern. Beispielsweise bieten Schweizer Entwickler mit Threema eine äußerst sichere Messenger-App für dein iPhone an. Nach mehr als sieben Jahren im App Store ist die App ab sofort quelloffen. Dies kündigte man in einem neuen Blogeintrag an:

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Um volle Transparenz zu schaffen und auch noch die leisesten Zweifel auszuräumen, ist der gesamte Quellcode der Threema-Apps ab sofort öffentlich einsehbar. Der Code unterliegt der AGPLv3-Lizenz, und dank Reproducible Builds lässt sich (vorerst unter Android) verifizieren, dass er mit dem übereinstimmt, welcher den Apps in den Verkaufs­plattformen zugrunde liegt. Somit ist nicht mehr erforderlich, unseren Aussagen zu glauben oder auf die Einschätzung Dritter zu vertrauen. Sachverständige haben nun die Möglichkeit, sich selbst von Threemas Sicherheit zu überzeugen.

Sicherheit und Transparenz stehen im Vordergrund

Schon von Anfang an galt Threema als sicher. Mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Nachrichten, (Video-)Anrufe und auch Gruppenchats ist man stets gut vor Abhörangriffen geschützt. Mit der Öffnung des Quellcodes sollen sich nun auch sicherheitsbewusste Entwickler vom umfassenden Schutz überzeugen können und darauf aufbauen. Um daraus folgende Kopien macht man sich dabei nur wenige Sorgen, da man sich bereits einen guten Nutzerstamm aufgebaut hat und auch schon Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen mit Lösungen zur Seite steht. Außerdem glaubt man nicht, dass es exakte Kopien geben wird, sondern andere Entwickler einzelne Spezialanwendungen abdecken könnte, die man selbst nicht erreicht.

Passend zur Ankündigung bieten die Entwickler die App bis zum 28. Dezember zum halben Preis im App Store an. So könnt ihr sie noch eine Woche für rund 2 Euro erwerben.