Mehr Bequemlichkeit im Smart Home mit dem iPhone der Zukunft. Wenn wir uns Apples Patente ansehen, dann werfen wir immer auch einen Blick in die mögliche Zukunft vorhandener Produkte. So auch in diesem Fall. Der zeigt uns, dass unsere Geräte womöglich in Zukunft automatisch Türen schließen werden und die Klimaanlage starten, falls wir uns schlafen legen möchten und es aber zu warm dafür ist.