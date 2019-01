Marshall bandelt mit Google an: Assistant jetzt in zwei Lautsprechern enthalten. Der Lautsprecher- und Kopfhörer-Anbieter Marshall hat aktuell zwei seiner Produkte fit für einen Sprachassistenten gemacht. Die Wahl fiel dabei auf den Google Assistant. Marshall bietet ab sofort dann den Acton II Voice und den Stanmore II Voice an. Sie können das Gerät im Prinzip verwenden wie ein Google-Home-Produkt des Suchmaschinenanbieters. Zuvor gab es bereits eine Variante mit Amazons Alexa.