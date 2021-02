Leaker: Du musst jetzt stark sein – im März kein Event

Mark Gurman von Bloomberg hat sehr gute Verbindungen zu Apple und der Lieferkette des Herstellers. Deshalb ist es auch kein an den Haaren herbeigezogenes Gerücht, dass nach seinen Angaben am 16. März kein Apple-Event stattfinden wird. Das teilte Gurman auf Twitter mit. Der Termin wurde bislang als möglicher Zeitpunkt für das Frühjahrs-Event von Apple gehandelt.

Apple will in diesem Jahr angeblich ein Produktfeuerwerk zünden: Neben neuen AirPods und der zweiten Generation der AirPods Pro soll der digitale Schlüsselanhänger Airtags endlich erscheinen. Auch ein neues iPad Pro und ein zweites Modell des M1-Prozessors sollen mitsamt der dazugehörigen Macs angekündigt werden.

Eventuell kündigt Apple einige Geräte nur per Pressemitteilung und nicht als Event an. Das ist in der Vergangenheit schon mehrmals passiert, zum Beispiel auch bei den AirPods Pro der ersten Generation. Im vergangenen Jahr gab es gegen Jahresende gefühlt jeden Monat ein Event, das sich allerdings pandemiebedingt jeweils als kleiner Videofilm entpuppte.

Wann Apple sein nächstes Event abhalten wird, ist nicht bekannt. In der Regel wird der Termin ungefähr eine Woche vorher bekannt gegeben.

Deine Einschätzung ist gefragt

Was erwartest du dieses Jahr von Apple und welches Produkt fehlt dir aktuell? Schreibe doch einmal deine ganz persönliche Einschätzung in die Kommentare, wir sind daran sehr interessiert – wie sicherlich auch die anderen Leser:innen.