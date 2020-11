iPhone 12: Erscheint das MagSafe Duo Ladegeräte erst 2021?

Am 13. Oktober kündigte Apple die neuen iPhones an und mit ihnen stellte man die neue Zubehör-Technologie MagSafe vor. Die in allen iPhone 12 integrierten Magneten sollen kompatibles Zubehör magisch anziehen. Neben Cases sollen dadurch auch drahtlose Ladegeräte perfekt sitzen und die höchstmögliche Ladegeschwindigkeit liefern.

Während die Lieferzeiten für bereits verfügbares Zubehör stark angestiegen sind, könnten sich angekündigte Accessoires weiter verzögern. In einer aktuellen Pressemitteilung weist das Unternehmen darauf hin, dass ab heute beispielsweise die neue Ledercases mit MagSafe für alle Modelle des iPhone 12 bestellt werden können. Zusätzlich dazu bestätigte man auch, dass sowohl die Lederhüllen als auch das MagSafe Duo Ladegerät auf sich warten lässt:

MagSafe-Zubehör wird auf apple.com, in der Apple Store App und im Handel erhältlich sein. Ledercases mit MagSafe für alle iPhone 12-Modelle werden ab Freitag, 6. November zum Bestellen verfügbar sein. Lederhüllen und das MagSafe Duo-Ladegerät werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

„Später Zeitpunkt“: Ungewissheit beim MagSafe Duo Ladegerät

Während man bereits das MagSafe Ladegerät erwerben kann (soweit überhaupt verfügbar), müssen sich potenzielle Käufer des MagSafe Duo Ladegeräts auf eine längere Wartezeit einstellen. Apples Aussage, dass das Zubehör zu „einem späteren Zeitpunkt“ verfügbar sein wird, macht wenig Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung. Vielmehr fühlen wir uns an Apples erstes Multi-Ladegerät erinnert: AirPower. Natürlich ist die Technologie im MagSafe Duo Ladegerät weniger komplex, da sich das iPhone stets an die richtige Position zieht und damit weniger Spulen benötigt werden. Jedoch macht der Wortlaut skeptisch, da Apple üblicherweise Statements wie „kommt diesen Herbst“ oder „kommt vor Jahresende“ trifft. Es wäre daher durchaus möglich, dass wir noch bis in das kommende Jahr auf das MagSafe-Zubehör warten müssen.

Werdet ihr warten oder seid ihr doch eher ungeduldig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen