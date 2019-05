Während Apple mit Texture im vergangenen Jahr den größten US-Anbieter einer Magazin-Flatrate übernommen hat, gibt es in Europa ein mindestens genauso gutes Pendant. Mit Readly erwartet interessierte Leser nämlich eine reichhaltige Auswahl an Magazinen und Zeitschriften aus aller Welt. Nun geht das Unternehmen auf Expansionskurse. Wie Readly nun bekanntgab, bietet man die günstige Magazin-Flatrate ab sofort auch in Italien an.