macOS Monterey 12.1: Keine Aktualisierung für einige M1-Macs verfügbar *Update* Fix steht bereit

macOS Monterey 12.1 steht seit dem 13. Dezember für alle Mac-Nutzer:innen bereit. Dies solltest du zumindest meinen, da zahlreiche Websites darüber berichten. Wenn du jedoch in den Systemeinstellungen nachschaust, dann fehlt jede Spur von der Aktualisierung. Mit diesem Problem bist du nicht allein. Bei einigen Nutzer:innen wird das Update nicht angezeigt.

macOS Monterey 12.1 steht zum Download bereit – nicht

Eigentlich sollte macOS Monterey 12.1 für alle Mac-Nutzer:innen mit den entsprechenden Spezifikationen zum Download und zur Installation bereitstehen. Gerade auf den frisch erschienenen M1-Macs sollte dies der Fall sein. Ist es aber nicht. Speziell Nutzer:innen mit Macs mit dem M1, M1 Pro oder M1 Max können das Update derzeit nicht auffinden und aktualisieren. Darauf macht nicht nur Microsoft-Journalistin Christina Warren aufmerksam, sondern auch die Reddit-Community, in der sich mehr und mehr Mac-Anwender:innen melden, die das Update nicht sehen können.

Der einfache Workaround ist natürlich der Download aus dem Mac App Store. Dies scheint jedoch auch nicht zu funktionieren. Sowohl Warren als auch Bradley Chambers von 9to5Mac berichten, dass der Download nach etwa 52 Prozent abbricht, was die ganze Sache noch kurioser macht.

Im Moment gibt es also nur den komplizierten Workaround: Du kannst deinen Mac in den Wiederherstellungsmodus beziehungsweise den Recovery Mode versetzen und macOS neu installieren. Dabei wird automatisch die neueste Version des Mac-Betriebssystems geladen und installiert. Alternativ kannst du natürlich abwarten, bis Apple eine Lösung bereitstellt, die das Problem einfacher behebt. Bislang hat das Unternehmen die fehlende Download-Möglichkeit für einige M1-Macs noch nicht kommentiert oder ein en Fix in Aussicht gestellt.

Wird dir macOS 12.1 in den Systemeinstellungen angezeigt oder hat dein M1-Mac denselben Fehler? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

*Update* So löst du das Problem mit dem fehlenden Update

Wenn du das Update nicht sehen kannst, dann öffne erneut „Systemeinstellungen > Softwareupdate“. Lass das Fenster geöffnet und starte nun in „Programme > Dienstprogramme“ die Anwendung „Aktivitätsanzeige“. Klicke in der Menüleiste auf „Darstellung“ und aktiviere „Alle Prozesse“. Nutze anschließend die Suchfunktion und suche nach „com.apple.MobileSoftwareUpdate.UpdateBrainService“. Wähle den Prozess aus und klicke dann auf das X-Symbol, um ihn zu beenden. Danach sollte das Update auf macOS Monterey 12.1 in den „Systemeinstellungen > Softwareupdate“ erscheinen. Sollte der Download nicht funktionieren, dann beende den Prozess „com.apple.MobileSoftwareUpdate.UpdateBrainService“ erneut.