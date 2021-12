macOS Monterey 12.1 ist da - und das ist neu

macOS Monterey 12.1 ist da und damit auch SharePlay und das Apple Music Voice-Abo. Dazu kommt noch eine Funktion für dein digitales Erbe, neue Rückblicke in „Fotos“ sowie einige wichtige Fehlerbehebungen.

SharePlay bietet die Möglichkeit, in FaceTime mit Inhalten der Apple TV-App, von Apple Music und anderen unterstützten Apps synchron mit anderen Personen zuzuhören oder zuzusehen. Die Steuerelemente können von allen Beteiligten genutzt werden Die Bildschirmfreigabe ermöglicht es allen Personen, die am FaceTime-Anruf teilnehmen, sich Fotos anzusehen, im Web zu surfen oder sich gegenseitig zu helfen. Andere nennen das Screensharing und das klappt jetzt eben auch in Facetime, so dass du keine anderen App mehr benötigst.

In Fotos wurden die Rückblicke neu gestaltet und bieten eine neue interaktive Oberfläche, neue Animations- und Übergangsstile sowie Collagen mit mehreren Bildern.

Dein digitales Testament ermöglicht es dir, Personen als Nachlasskontakte zu bestimmen, die dadurch im Todesfall Zugriff auf deinen iCloud-Account und deine persönlichen Informationen erhalten. Klar, das ist kein schönes Thema, aber wenn man einmal darüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so dumm, dass es so etwas gibt.



Die neue MacOS.Version enthält zudem Verbesserungen für deinen Mac:

„E-Mail-Adresse verbergen“ ist in der Mail-App für Abonnent:innen von iCloud+ verfügbar und erzeugt eindeutige zufällige E-Mail-Adressen.

In „Aktien“ kann die Währung für Ticker angezeigt werden sowie in Diagrammen die Performance seit Jahresbeginn.

In „Erinnerungen“ und „Notizen“ können Tags gelöscht oder umbenannt werden.

Diese Version enthält zudem Fehlerbehebungen für deinen Mac:

„Schreibtisch und Bildschirmschoner“ wird möglicherweise leer angezeigt, nachdem Fotos aus der Mediathek von „Fotos“ ausgewählt wurden.

Das Trackpad reagiert möglicherweise nicht mehr auf Tippen oder Klicken.

Bestimmte MacBook Pro- und MacBook Air-Computer werden möglicherweise nicht geladen, wenn sie über Thunderbolt oder USB-C an externe Displays angeschlossen sind.

Die Wiedergabe von HDR-Videos auf YouTube.com konnte MacBook Pro-Computer von 2021 zum Absturz bringen.

Menüleistenextras konnten von der Kamerafassung auf MacBook Pro-Computern von 2021 verdeckt sein.

Möglicherweise stoppt bei MacBook Pro-Computern (16", 2021) der Ladevorgang über MagSafe, wenn sie zugeklappt und ausgeschaltet sind.