30.01.2019 - 10:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im Oktober 2018 testete Apple im Rahmen der Safari Technology Preview 68 ein neues Feature für den Safari-Browser. Damals integrierte Apple ein Feature für den neuen Dark Mode, den man in macOS Mojave eingeführte. Ende letzte Woche veröffentlichte Apple dann die erste Beta zu macOS Mojave 10.14.4. Die neue Version wird die Safari-Ergänzung wohl in einigen Wochen integrieren, sodass bald auch Websites in ein dunkles Erscheinungsbild getaucht werden.

Lange hat es gedauert, bis Apple einen Dark Mode am Mac einführte. Erst mit macOS Mojave war es im letzten September soweit. Allerdings gibt es noch immer einen Haken: Das dunkle Erscheinungsbild funktioniert zwar systemweit, muss aber auch von Drittanbietern unterstützt werden. Während viele App-Entwickler entsprechende Updates bereits veröffentlichten, sieht es bei Website ähnlich aus. Einige Seiten bieten bereits unterschiedliche Farbthemen an, die manuell ausgewählt werden können. Aktuell testet Apple gemeinsam mit macOS Mojave 10.14.4 auch eine Erweiterung für Safari, die das ganze automatisieren soll.

Dunkle Websites? Nicht unbedingt

Wie schon unter macOS Mojave ist auch die Safari-Erweiterung in macOS 10.14.4 abhängig von den Drittanbietern. Konkret können Website-Betreiber mehrere Farbthemen bereitstellen und diese dann via CSS an den Dark Mode des Systems knüpfen. Wird dann das dunkle Erscheinungsbild auf dem Mac aktiviert, wird automatisch auch die Website in dunkle Farben getaucht. Kevin Chain hat dazu eine Beispielseite online gestellt, die, wenn die Beta zu macOS 10.14.4 installiert ist, das Farbdesign automatisch mit dem System wechselt. Wann mit der offiziellen Veröffentlichung des Updates zu rechnen ist, ist aktuell nicht bekannt. Es wird spekuliert, dass Apple Ende Februar beziehungsweise Anfang März sowohl iOS 12.2 als auch macOS 10.14.4 veröffentlichen wird.

