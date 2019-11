macOS Catalina kapituliert vor manchen Zip-Dateien

Das Zip-Problem in macOS Catalina könnte mit Sonderzeichen zu tun haben, die in den Dateinamen vorkommen. Wie dem auch sei, für Mac-Nutzer ist das ärgerlich, was sich auch in einem seitenlangen Supportthread in Apples Foren zeigt. Das Betriebssystem beziehungsweise der Finder zeigt dann die Errors 79 und 22 an.

Wer eine Zip-Datei über den Terminalbefehl "unzip" in macOS Catalina auspackt oder ein anderes Programm zum Auspacken verwendet, hat keine Probleme, heißt es bei iFun.

Denkbar ist, dass Apple schon in einem kommenden Service-Release von macOS Catalina das Problem beseitigen kann.

Apple hatte macOS Catalina seit der Veröffentlichung zur Mitte des Jahres 2019 als erste Betaversion einen ausführlichen Textprogramm unterworfen und auch Nutzer und Entwickler mit einbezogen. Dennoch scheint ein so triviales Problem zumindest im Golden Master nicht entdeckt oder gemeldet worden sein. Unterer Meinung nach spricht das nicht für die Softwarequalität von Apple. Wie seht ihr das? Sind solche Fehler einfach menschlich? Schreibt eure Sicht der Dinge einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels, wir sind sehr gespannt darauf.

