New Mac Pro Details from Catalina Beta 2

- Mac7,1 is codenamed J160

- Expansion Slot Utility app lives again

- Possible config names

- Apple Pro Display XDR Artwork

Also ICYMI: AMD GPUs /cc @siracusa @_inside @stroughtonsmith https://t.co/fyPbeTbBe9 https://t.co/Sot6kHDtnF pic.twitter.com/WfWu0eoYfN

— Steve Moser (@SteveMoser) July 1, 2019