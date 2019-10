macOS Catalina 10.15.1 ist da: Das ist neu

Deutlich später und fehleranfälliger als iOS 13 erschien macOS Catalina für zahlreiche Mac-Modelle. Innerhalb kürzester Zeit berichteten Nutzer von Problemen mit der Installation, sodass Apple kurzerhand zweimal Ergänzungsupdates veröffentlichen musste und damit die macOS Catalina 10.15.1 verzögerte. Nun steht die neue Aktualisierung bereit und bringt vor allem mehr Stabilität auf den Mac.

Das ist neu in macOS Catalina 10.15.1

Zunächst einmal bringt macOS Catalina 10.15.1 Unterstützung für die neuen Beats Solo Pro sowie die gestern angekündigten AirPods Pro mit sich, sodass Sie die neuen Funktionen der beiden Kopfhörer vollständig nutzen können. Daneben fügt Apple mit dem Update auch die Unterstützung von eGPUs mit AMD Navi RDNA Architektur hinzu, sodass Sie Radeon Grafikkarten der 5xxx-Serie offiziell verwenden können.

Zusätzlich gibt es eine kleine Erweiterung in der Fotos-App geben. Dort ist es nach dem Update auf macOS Catalina 10.15.1 möglich, dass Sie in der Fotos-Ansicht nach Favoriten, Bearbeitet, Fotos, Videos und Schlagwörtern filtern können, um Aufnahmen schneller zu finden. Zusätzlich lassen sich auch Titel oder Dateinamen für die Aufnahmen festlegen. Auch die neuen in Unicode 12.0 eingeführten 70 neuen Emojis bringt das Update mit sich, sodass diese auf dem Mac korrekt dargestellt werden.

Die Home-App unterstützt ab sofort auch HomeKit Secure Video, sodass die Verarbeitung und Speicherung nun auch lokal stattfinden kann. Apple erlaubt es nun auch, dass Sie AirPlay-2-Lautsprecher in Szenen und Automationen verwenden können.

Alle die das Update aus macOS Catalina bislang gescheut haben, erwartet mit der Aktualisierung deutlich mehr als die genannten Verbesserungen. Sie werden erstmals ohne iTunes und stattdessen mit einer Musik-, TV- und Podcasts-App auskommen müssen. Zudem führte Apple die Bildschirmzeit ein, mit der Sie Ihr Nutzungsverhalten überwachen und gegebenenfalls eingrenzen können. Zudem überarbeitete Apple die Erinnerungen-App grundlegend, während gleichzeitig Fotos und Notizen neue Funktionen erhielten.

Das interessanteste Feature dürfte allerdings Sidecar sein. Damit erlaubt Ihnen Apple die Verwendung eines iPads als Zweitdisplay für Ihren Mac. Sogar der Touchscreen ist für Markierungen sowie Zeichnungen nutzbar und lässt Sie auf diese Weise das iPad als Grafiktablett verwenden – Software-Unterstützung vorausgesetzt.

Für diese Macs ist macOS Catalina verfügbar MacBook ab 2015

MacBook Air ab 2012

MacBook Pro ab 2012

Mac mini ab 2012

iMac ab 2012

iMac Pro ab 2017

Mac Pro ab 2013

