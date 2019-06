29.06.2019 - 17:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



29.06.2019 - 17:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Fehlerhafte Akkus haben für einen großen Rückruf von Apple gesorgt. Betroffen ist das MacBook Pro von 2015, das aber auch noch Jahre später verkauft wurde.

Apple hatte den freiwilligen Rückruf vor einer Woche gestartet, aber nicht mitgeteilt, wie viele MacBook Pro betroffen sind. Das hat nun die US-Verbraucherschutzbehörde nachgeholt und teilte auch mit, was eigentlich das Problem ist und wie viele Leute mit den überhitzenden MacBook Pro tatsächlich konfrontiert wurden. In 26 Fällen überhitzte der Akku des Akkus demnach. Es besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

In fünf Fällen soll es leichte Verbrennungen bei den betroffenen Nutzern gegeben haben, eine Rauchvergiftung wurde gemeldet und in 17 weiteren Fällen gab es Schäden am Eigentum der Nutzer.

Apple hat daraufhin sein freiwilliges "Rückruf- und Austauschprogramm" gestartet. Es bezieht sich nur auf das 15 Zoll große MacBook Pro, das zwischen September 2015 und Februar 2017 verkauft wurden.

Wer sicherstellen will, ob das eigene Gerät betroffen ist, kann mit Hilfe der Seriennummer auf Apples speziell für die Aktion angelegten Seite einen Test starten. Das Gerät gehört dann zur Reparatur, die natürlich kostenlos ist. Angesichts der vielen hunderttausend betroffenen Geräte kann es am Anfang natürlich zu längeren Reparatur-Wartezeiten kommen. Das dürfte immer dann problematisch sein, wenn das MacBook zu dienstlichen Zwecken genutzt wird und kein Ersatzgerät bereit steht. Das gibt es von Apple nämlich nicht.

Habt ihr ein betroffenes Gerät und euch schon mit Apple oder einem autorisierten Servicepartner in Verbindung gesetzt? Wie sind eure Erfahrungen damit? Wir und unsere Leser sind an Erfahrungsberichten sehr interessiert, schreibt sie bitte in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.

