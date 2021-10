Neues MacBook Pro 2021: HDMI-Buchse enttäuscht Pro-User

In 2016 entfernte Apple den HDMI-Port am MacBook Pro und setzte ausschließlich auf USB-C-Anschlüsse sowie eine Kopfhörerbuchse. Die heftige Kritik bewegte Apple nun zum Umdenken, sodass neben MagSafe und dem SD-Kartenleser auch der HDMI-Anschluss im frisch vorgestellten MacBook Pro ihr Comeback feiern. Jedoch hat Apple nicht die beste Version des Videoports integriert.

Neues MacBook Pro nur mit HDMI 2.0

Du brauchst mit dem neuen MacBook Pro weniger Adapter und kannst es endlich wieder an den TV anschließen. Allerdings solltest du wissen, dass der Anschluss nur HDMI 2.0 unterstützt. Dadurch ist lediglich eine digitale Videoausgabe auf ein Display mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz möglich. Würde der Port bereits HDMI 2.1 verwenden, dann würde das MacBook Pro darüber 4K-Displays mit bis zu 120 Hz unterstützen.

Unklar ist daher, weshalb Apple sich gegen HDMI 2.1 entschieden hat, obwohl der Standard bereits vier Jahre alt ist und auch im jüngsten Apple TV 4K Verwendung findet. Es wird bereits spekuliert, dass dies mit Bus-Bandbreite der neuen M1-Chips zu tun haben könnte und die drei Thunderbolt-4-Anschlüsse einen großen Teil davon verbrauchen. Laut Apple werden auch hier nur Displays mit bis zu 60 Hz unterstützt.

Eine Klinke für alle Fälle

Anzeige

Deutlich erfreulicher ist jedoch die Nachricht, dass Apple am 3,5-mm-Klinkenanschluss gearbeitet hat. Wie das Unternehmen in den technischen Daten mitteilt, ist der Kopfhörer-Port „mit fortschrittlicher Unterstützung für Kopfhörer mit hoher Impedanz“ ausgestattet. Damit kannst du erstmals die verbesserte Klangqualität hochwertiger Kopfhörer am MacBook Pro voll ausnutzen. Für Pro-Nutzer mit teuren Studio-Kopfhörern dürfte dies ein echter Segen sein, um Audio-Inhalte zu erstellen oder zu verarbeiten.

Brauchst du unbedingt HDMI 2.1 oder schließt du das MacBook Pro nur ein gewöhnliches 4K-Display mit 60 Hz an? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 13 Mini (128 GB) - Blau 798,99 €

Anzeige