MacBook Pro (Bild: Anastasia Yilmaz)

MacBook Pro 2019: Was sich Anwender wirklich wünschen. Interessenten für Apples Pro-Laptop haben in den letzten Jahren durchaus einige neue Funktionen präsentiert bekommen, wie die Touch Bar, Touch ID, eine neue Tastatur, den T2-Chip, Thunderbolt 3. Doch nicht jeder nahm diese Veränderungen wirklich als positive Neuerung wahr. Tatsächlich ist die öffentliche Wahrnehmung bei Apples MacBook Pro eher verhalten. Irgendwie waren selbst profane Farbwechsel bei den Geräten vor 20 Jahren gefühlt interessanter. Es lohnt ein Blick in die nahe Zukunft. Was ist möglich, aber was erwarten wir überhaupt vom kommenden Apple-Laptop…

Was bisher geschah…

Doch bevor wir den Blick in die Zukunft werfen, wollen wir zumindest nicht unerwähnt lassen, was im letzten Jahr passiert ist. Die aktuellen Geräte verfügen über Intel-Core-Prozessoren der Cofee-Lake-Generation. Die integrierten SSDs gehören zu den schnellsten bis dato. Den Displays der Geräte spendierte Apple „True Tone“-Technologie und die Probleme mit der Schmetterlingstastatur gehören größtenteils der Vergangenheit an.

Wann kommt das 2019er MacBook Pro?

Das 2017er MacBook Pro wurde im Juni aktualisiert, das 2018er Modell kam im Juli. Entsprechend würden wir davon ausgehen, dass es auch 2019 im Sommer ein Hardware-Upgrade gibt. Wären da nicht Intels Ankündigungen zu Jahresbeginn im Rahmen der CES 2019 in Las Vegas. Denn der Prozessorhersteller kündigte für Ende 2019 neue „Ice Lake“-Prozessor an, die mit 10nm-Fertigungstechnik produziert werden.

Falls Apple also von den neuen Prozessoren Gebrauch machen wollte, müsste man eher mit neuen Geräten gegen Jahresende rechnen.

MacBook Pro (Bild: Mia Baker)

Was wir uns beim nächsten MacBook Pro wünschen

Wenn Sie könnten, wie würden Sie Ihr MacBook Pro zusammenstellen? Was sollte es für Funktionen bieten? Welche Hardware sollte es haben? – Wir verraten Ihnen, was wir gerne am nächsten MacBook Pro sehen wollten, aber nicht um jeden Preis.

Beim neuen Mac mini, iMac und iMac Pro erlaubt es Apple: Warum dürfen wir nicht einfach beim 2019er MacBook Pro den Arbeitsspeicher wieder selbst aufrüsten ?

? Ist es zu viel verlangt, wenn neben Thunderbolt noch weitere Anschlüsse hinzugefügt werden? Aber klar, wir können auch ohne, und in Zukunft sowieso. Es gibt ja Adapter.

hinzugefügt werden? Aber klar, wir können auch ohne, und in Zukunft sowieso. Es gibt ja Adapter. Zubehör-Hersteller springen schon für Apple in die Bresche. Aber MagSafe à la 2019 wäre schon was Feines.

à la 2019 wäre schon was Feines. Die Touch Bar ist vermutlich, wenn es nach Apple geht, die Zukunft. Aber sie dürfte gerne reaktionsschneller sein als bislang und der Anbieter aus Cupertino müsste die Software-Kompatibilität, ähnlich wie beim Dark Mode in Mojave, als systemweites Feature in deutlich mehr Programme integrieren. Aber wie wäre es mit einem 15-Zoll-Modell ganz ohne Touch Bar? Es soll Kunden geben, die das Ding einfach nicht brauchen.

ist vermutlich, wenn es nach Apple geht, die Zukunft. Aber sie dürfte gerne reaktionsschneller sein als bislang und der Anbieter aus Cupertino müsste die Software-Kompatibilität, ähnlich wie beim Dark Mode in Mojave, als systemweites Feature in deutlich mehr Programme integrieren. Aber wie wäre es mit einem 15-Zoll-Modell ganz ohne Touch Bar? Es soll Kunden geben, die das Ding einfach nicht brauchen. Retina und 4K-Auflösung . Am MacBook Pro können Sie natürlich auch Ultra-HD-Videomaterial „schneiden“. Aber ansehen können Sie es sich nicht. Denn die Geräte bieten einfach nicht die Auflösung. Wenn Apple wie beim iPhone X, XS und XS Max die Displayränder verkleinert, könnte es doch möglich sein, die Auflösung zu erhöhen.

. Am MacBook Pro können Sie natürlich auch Ultra-HD-Videomaterial „schneiden“. Aber ansehen können Sie es sich nicht. Denn die Geräte bieten einfach nicht die Auflösung. Wenn Apple wie beim iPhone X, XS und XS Max die Displayränder verkleinert, könnte es doch möglich sein, die Auflösung zu erhöhen. Wenn Apple ganz verwegen ist, bringt es noch ein 16-Zoll-Modell heraus, das mit schmalen Displayrand womöglich das ehemalige 17-Zoll-Display wieder belebt.

MacBook Pro (Bild: Raul Vazar)

