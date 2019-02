Spaß mit dem MacBook aber nur bis zu gewissem Grad? (Bild: Csaba Balazs)

MacBook Pro 2018: Tasten können löchrig werden. Um die Butterfly-Tastatur an Apples MacBooks, die das Unternehmen vor einigen Jahren mit der ersten Generation des 12-Zoll-MacBook einführte, ranken sich manche Mythen. Doch es gibt „leider“ auch viele negative Meldungen, die man nicht von der Hand weisen kann. Nun kommt aber ein neuer Vorwurf hinzu, der die Haltbarkeit der Tasten betrifft.

Gegenstände, die häufig in Benutzung sind, nutzen sich ab. Das ist ganz natürlich. Deswegen gibt es den Holzwurm und ATU. Entsprechend kommt irgendwann der Klempner – nur in Deutschland nicht mehr, weil kein Nachwuchs sich mehr dreckig machen möchte.

Butterfly-Tastatur hält kein halbes Jahr

Verzeihen Sie mir den schnippischen Kontext in der Vorrede. Doch es geht darum, dass ein Nutzer, der sein MacBook Pro besonders häufig genutzt hat, nun Abnutzungserscheinungen an der Tastatur dokumentieren kann.

Die schwarze Farbe auf den einzelnen Tasten scheint sich mit der Zeit abzunutzen. So wie Glühbirnen/LED gewisse tausend oder zehntausend Stunden aushalten, gibt es offenbar auch bei Apples Schmetterlingstastatur Abnutzungserscheinungen. Dies jedenfalls berichtet Julien Devergnies. Der Franzose in Barcelona beklagt sich auch Twitter über ausbleichende Tasten an seinem Gerät.

La peinture s'en va sur le clavier du #MacBookPro après 6 mois...

6 ans avec un MacBookAir et jamais eu ce type de problème. @creatyx_studio @MacGeneration c'est courant ? pic.twitter.com/m0qEhEMpGp — Julien Devergnies (@jdevergnies) February 10, 2019

Wenn man genauer hinsieht, dann wird tatsächlich die schwarze Farbe auf den Tasten abgenutzt, auf manchen Tasten mehr als auf anderen. Im Fall Devergnies‘ sind das zum Beispiel die Tasten A, OPTION oder CMD auf der linken Hälfte der Tastatur.

Sehr wahrscheinlich dürften in anderen Sprachräumen andere Tasten als das „A“ sich deutlich schneller abnutzen.

Bei den Geräten führt dies allerdings mittlerweile zu einem Schimmern von Tasten. Schließlich bietet Apple an seinen MacBooks eine Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur.

Abnutzung: Was ist normal?

Verstehen Sie diesen Absatz als Kommentar zur Meldung. Meiner Meinung nach wirken die Meldungen auf den Tweet von Julien Devergnies „übertrieben“. Denn auch alle anderen Tastaturen weisen mit der Zeit Abnutzungserscheinungen auf, ungeachtet welchem Zweck sie zugeführt werden und ganz gleich, welche Grundfarbe sie haben. Ob nun die LED-Hintergrundbeleuchtung durchschimmert, oder ob man die Buchstaben auf den hellen Tasten nicht mehr lesen kann.

In der allgemeinen, eher Apple-kritischen Gemengelage, würde ich mir einen Vergleich wünschen, der die extensive Nutzung vieler verschiedene Apple-Tastaturen berücksichtigt. Das ist hier nicht gegeben.

