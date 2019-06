Der neue Mac Pro hätte Steve Jobs gefallen (Bild: Apple)

Mac Pro 2019: Ein Mac nach dem Geschmack von Steve Jobs. Haben Sie die Worldwide Developers Conference verfolgt? Einer der Hingucker, der hinterher als Käsereibe veralbert wurde, war der neue Mac Pro. Apple ist vom Mülleimer-Design abgekommen und geht wieder zur Käsereibe, die man vom Powermac und späteren ersten Mac Pro mit Intel-Prozessoren kannte. Doch das neue Gerät ist, wenn man Steve Jobs‘ eigenen Worten folgt, genau nach seinem Geschmack.

Viele Beobachter halten Tim Cook für den schlechteren Steve Jobs. Doch mit dem neuen Mac Pro stellte das Unternehmen unter der Führung des Nachfolgers des verstorbenen Apple-Gründers ein Gerät vor, das genau nach dem Geschmack von Steve Jobs ist.

Leistung, Leistung, Leistung

In Anlehnung an einen Slogan des Nachrichtenmagazins Focus wollen wir auf das Leistungsversprechen hinweisen, das der neue Mac Pro erfüllt, und zwar dasjenige von Steve Jobs. Schauen Sie sich im Video die Stelle ab Minute 2 etwas genauer an. Dort kommt der verstorbene Apple-Gründer zu Wort und erklärt, warum für ihn die SGI Workstation für Pixar der perfekte Computer sei. Seine Erläuterung kulminiert auf ein Schlagwort: Leistung.

Und genau die bietet der Mac Pro. Apple hat vorher ernsthaft versucht, Leistung und Verbrauch mit Blick auf die Umwelt in Einklang zu bringen. Die Industrie, allen Voran die Hersteller von Desktop-Grafikkarten wollten dem Unternehmen aber nicht den Gefallen tun, den gleichen Weg zu gehen. Entsprechend war das Mülleimer-Design zum Scheitern verurteilt.

Der neue Mac Pro ist eine „Maschine“

In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von Pixar erklärt Steve Jobs damals, das man für das Unternehmen kein Spielzeug kaufen könne, sondern ausschließlich die besten Computer, die es für die spezielle Aufgabe des Renderings gibt. Seinerzeit waren dies die Workstations von Silicon Graphics Interactive (SGI).

Auch der neue Mac Pro ist, wenn man ihn entsprechend ausstattet, kein Spielzeug mehr. Wenn mehrere Zehntausend Euro auf den Tisch gelegt werden müssen für einen Computer, wenn dieser mehr Grafikspeicher anbietet als bislang am Markt überhaupt möglich sind, und vorhandene Lösungen optimiert, Grenzen neu auslotet, dann kann man durchaus davon sprechen, dass der heutige Apple-Computer mit 1.400 Watt Netzteil ganz nach dem Geschmack des Steve Jobs von damals ist. Und Firmen wie Pixar oder Lucas Arts sind es, die auf Geräte wie diese zurückgreifen werden – mit Sicherheit.

Anzeige