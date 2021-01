Mac: So nutzt du die neuen Finder-Schnellaktionen besser aus

Bereits in macOS Mojave kümmerte sich das Unternehmen um eine Verbesserung des Arbeitsflusses. Dazu gab man der Vorschau-Ansicht ein schickeres Design und führte sogenannte Schnellaktionen ein, die dir eine komfortable Bearbeitung verschiedener Dateitypen ermöglicht.

Neue Schnellaktionen im Finder nutzen

Das Bearbeiten von Fotos, Videos und Audiodateien ist seit macOS Mojave einfach und wurde mit macOS Big Sur noch besser. Apple erlaubt den schnellen Zugriff auf verschiedene Bearbeitungsoptionen, ohne dass eine spezielle App geöffnet werden muss.

Diese sogenannten Quick Actions lassen ganz leicht anzeigen. Klicke dazu im Finder in der Menüleiste auf „Darstellung“ und aktiviere die Option „Vorschau einblenden“. Tippe dann auf eine beliebige Mediendatei. Dir werden nun typenabhängige Optionen unter der Vorschau angezeigt. So kannst du Bilder etwa schnell drehen, Markierungen vornehmen oder gar mehrere Aufnahmen zu einer PDF zusammenfassen. Mittels eines Klicks auf den Button „Mehr“ kannst du weitere Anpassungen aktivieren, die du dann per Schnellzugriff erreichst.

Vorschau-Funktion im Finder verwenden

Schon seit mehreren Betriebssystem-Generationen gibt es am Mac eine schnelle Vorschau für Bilder und Videos. In macOS erweitert Apple das Anwendungsgebiet und gibt dir die Möglichkeit, verschiedene Anpassungen vorzunehmen.

Wähle dazu im Finder etwa ein Foto aus und drücke die Leertaste, um die schnelle Vorschau zu öffnen. Du erhältst nun mehrere Optionen, die abhängig vom geöffneten Dateityp sind. In unserem Beispiel kannst du das Foto nach links drehen, weitere Bearbeitungswerkzeuge aufrufen, es mit der Vorschau-App öffnen oder einfach nur teilen. Apple gibt dir hier alle wichtigen Funktionen an die Hand.

