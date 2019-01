24.01.2019 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



24.01.2019 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach vielen Jahren ohne echtes Upgrade hat Apple sich Ende 2018 dazu entschlossen, den Mac mini neu zu beleben. Gemeinsam mit dem neuen Modell kommen auch die Zubehörhersteller wieder auf den Plan. Einer der praktischsten Lösung stammt aus Kalifornien. Sonnet, bekannt für Thunderbolt-Produkte, hat nämlich eine Haltung angekündigt, die den kleinen Mac hinter dem Monitor verschwinden lässt und somit für mehr Ordnung sorgt.

Neben dem Apple TV gehört der Mac mini ebenfalls zu den Apple-Produkten, die weitere Hardware benötigen, um verwendet werden zu können. In beiden Fällen wird etwa ein externer Bildschirm benötigt. Doch nicht immer passt der Mac mini auf den Schreibtisch. Durch die zusätzlichen Kabel kann es auch schnell unordentlich aussehen. Genau hier springt Sonnets MacCuff ein.

Diese Halterung kann hinten an einem Monitor angebracht werden oder lässt sich auch mit wenigen Handgriffen unter dem Schreibtisch installieren. Dank VESA-Norm passt der Mac mini so problemlos an die meisten Monitore. Für die Montage unter dem Schreibtisch liefert Sonnet hingegen eine Bohrschablone mit, die die Installation vereinfachen soll. Als besonderes Extra lässt die Halterung nicht nur den schnellen Austausch des Mac mini zu, sondern kann zusätzlich mit einem Schloss gesichert werden, sodass ein Diebstahl in öffentlichen Gebäuden erschwert wird.

Laut Sonnet ist der MacCuff für den Mac mini ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die Halterung kostet 51,75 Euro und beinhaltet ein kurzes (35 cm) langes HDMI-Kabel für die Verbindung von Mac mini und Monitor.

