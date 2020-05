Luminar 3 - großartige Bildbearbeitungs-App für Mac kostenlos abstauben 

Skylum hat den Markt der Bildbearbeitung-App in den vergangenen Jahren gehörig aufgemischt. Wenn es so etwas wie eine ordentliche Alternative zu Adobe Lightroom gibt, dann ist das Luminar, denn das Tool bietet einen großen Funktionsumfang, arbeitet nicht-destruktiv, hat viele individuell anpassbare Vorlagen und dürfte für die meisten Anwendungsfälle eine genauso gute Arbeit abliefern wie der Adobe-Platzhirsch. Arbeiten mit Raw-Dateien und Sicherungsfunktionen für Kataloge gehören da ebenfalls dazu. Zudem kommt Luminar ohne eine Abo aus - also einmal zahlen.

Jetzt verschenken die Macher der App für kurze Zeit die Version 3. Man kann sich jetzt eine Lizenz für die Vollversion sichern - und das ist ganz einfach.



Skylum hat für die Aktion eine Sonderseite angelegt, auf der ihr euch nur mit Namen und E-Mail-Adresse anmelden müsst. Anschließend erhaltet ihr eine E-Mail, die ihr bestätigen müsst und dann eine weitere mit den passenden Downloadlinks und einem Lizenzcode, mit der ihr die Vollversion freischalten könnt.

Als kleines Extra bietet das Unternehmen gleich noch eine Sammlung mit Lernvideos dazu an, sodass ihr es wirklich leicht beim Umstieg habt.

Luminar 3 Upgraden!

Ein kleiner Tipp noch. Der Nachfolger Luminar 4 ist vor einigen Monaten veröffentlicht wurden. Wer sich nun den Vorgänger gratis holt und nach dem Ausprobieren zufrieden ist, kann ein Upgrade-Angebot nutzen. Dabei gibt es dann aktuell schon ab 74 statt 89 Euro die Lizenz für Version 4, wobei die Entwickler auch noch diverse Sonderaktionen mit Extras laufen haben. Dazu gehört die Dreingabe von kostenlosen Vorlagen und Bildern zur Weiterbearbeitung, oder auch ein Kombi-Paket mit dem Foto-Programm Aurora HDR.

