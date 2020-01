Logitech bringt Webcam mit 4K für das Pro Display XDR

Apples neue 6K-Display Pro Display XDR kann vieles - aber es hat keine Videokamera eingebaut. Das kann auch Logitech nicht ändern, hat aber eine spezielle Webcam mit 4K-Auflösung vorgestellt, die perfekt zu Apples bisher teuerstem Display passt.

Die 4K Pro Magnetic Webcam ist, wie der Name schon sagt, eine 4K-Kamera, die magnetisch befestigt wird. Dazu bietet sich der obere Displayrand von Apples Boliden an. Die Kamera selbst erreicht eine echte 4K-Auflösung 4096 x 2160 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde. Die Logitech-Webcam unterstützt auch Auflösungen wie Full-HD oder 720p, wobei hier die Bildwiederholfrequenz deutlich höher ist. Bei Full-HD beträgt sie 60 Bilder pro Sekunde, bei 720p gar 90 Bilder pro Sekunde. Die Kamera wird per USB-C angeschlossen und kann natürlich auch mit anderen Apple-Rechnern kombiniert werden.

Die 4K Pro Magnetic ist vornehmlich für Videokonferenzen und Streaming-Video gedacht, verfügt über einen Autofokus und kann HDR-Aufnahmen machen, was gerade bei schlechten Lichtverhältnissen sinnvoll ist. Einen Digitalzoom besitzt sie auch, doch das sind in den meisten Fällen Funktionen, die der Nutzer einmal ausprobiert und dann niemals wieder.

Apple verkauft Logitechs Kamera derzeit exklusiv im Apple Store in den Läden und online. Der Preis liegt bei rund 200 Euro.

Das Pro Display XDR wird seit Dezember 2019 verkauft und ist 32 Zoll groß. Die Hauptzielgruppe des 6K-Bildschirms sind Nutzer, die mit Videos und Fotos arbeiten. Videobearbeiter und -Bildschirm richtet sich klar an Grafiker und andere professionelle Medienarbeiter. Der Preis liegt bei etwa 5.500 Euro, 6.500 Euro kostet für die Version mit dem Nano-texture Glass. Auch ein ergonomisch verstellbarer Standfuß wird für noch einmal 1.100 Euro verkauft.



