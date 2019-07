Linus Torvalds veröffentlichte vor elf Tagen auf Github einen neuerlichen „Commit“ für den Diskettenlaufwerkstreiber von Linux. Dieser scheint aber kaum noch mit Hardware zu funktionieren, wie aus der Beschreibung hervorgeht.

This also marks the floppy driver as orphaned - it turns out that Jiri no longer has working hardware.

Die Fehlerbehebungen die am Treiber vorgenommen wurden, konnten von den Entwicklern zwar noch getestet werden. Doch Torvalds glaubt nicht, dass dem Treiber noch mal Leben eingehaucht wird.

Der Grund, warum die „floppy.c“-Treiberbibliothek als verwaist angesehen wird, ist der Tatsache geschuldet, dass Jiri Kosina vom Kernel-Team keine funktionsfähige Hardware mehr hat. Er überwachte die Entwicklung von „floppy.c“ bis dahin. Entsprechend musste für die Tests schon auf Dritte ausgewichen werden.

Actual working physical floppy hardware is getting hard to find, and while Willy was able to test this, I think the driver can be considered pretty much dead from an actual hardware standpoint. The hardware that is still sold seems to be mainly USB-based, which doesn't use this legacy driver at all.