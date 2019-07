02.07.2019 - 15:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.07.2019

Während das MacBook Pro und auch das MacBook Air lange Zeit mit einer Vielzahl an Anschlüssen auskam, hat Apple dies mittlerweile deutlich reduziert und setzt nahezu ausschließlich auf USB-C beziehungsweise Thunderbolt 3. Nur der 3,5-mm-Klinkenanschluss ist noch übrig. Um diesen Umstand zu ändern, gibt es zahlreiche Zubehörhersteller, die aushelfen möchten. Dazu gehört auch Linedock mit dem neuen Dock für Ihr MacBook.

Ein besonderes Dock mit gewissen Vorzügen

Es gibt Docks für das MacBook und es gibt besondere Docks für das MacBook. Letzteres trifft auf das Linedock zu. Dabei handelt es sich um ein Dock, auf das exakt ein MacBook Pro (13 Zoll) oder ein neues MacBook Air passt. Die Größe mag zwar irritieren, aber dies hat einen einfachen Grund. Neben den neun Anschlüssen verfügt es über einen integrierten Akku mit 20.000 mAh und leistet bis zu 60 Watt, sodass es Ihr MacBook sowie Zubehör auch unterwegs mit Energie versorgen kann. Daneben können Sie sich auch für ein optionales Modell mit zusätzlicher SSD entscheiden. Hier stehen Ihnen 256 GB oder ein 1 TB zur Auswahl, damit ausreichend Platz für Ihre Daten sowie Backups bereitsteht.

Zubehör für unterwegs

Passend zum Linedock bietet das Unternehmen auch eine Tasche an, in die das MacBook Pro (13 Zoll) oder ein MacBook Air samt Linedock hineinpassen. Das Linesleeve besteht dabei aus Mikrofasern und schützt damit beide Geräte. Für einen Preis von rund 69 Euro ist dies durchaus eine Überlegung wert.

Zusätzlich bietet Linedock auch einen USB-C-Ladeadapter an, der stark an Apples MagSafe erinnert. Er besteht aus einer USB-C-Buchse sowie einem USB-C-Stecker, die beide durch Magnete zusammengehalten werden. Für etwa 35 Euro ist er zwar nicht ganz günstig, kann aber auch an anderen Geräten verwendet werden.

Technische Daten Ideal fürs MacBook Pro 13 Zoll und MacBook Air 13 Zoll sowie kompatibel mit Windows-Laptops mit USB-C-Anschluss​

Anschlüsse für bis zu sieben Geräte gleichzeitig: 3 x USB 3.0 (5 Gbit/s Datentransferrate, je 18 Watt Leistung) 3 x USB-C (5 Gbit/s Datentransferrate, 4K-Video mit 60 Hz) 1 x HDMI 2.0 (4K, 60 Hz) 1 x Minidisplay (4K, 60 Hz) 1 x SD-Kartensteckplatz

Integrierter Akku mit 20.000 mAh und einer Ausgangsleistung von bis zu 60 Watt

Über den USB-C-Passthrough-Anschluss bis zu 100 Watt

Lädt bis zu sechs Geräte gleichzeitig

Optional: Integrierte SSD-Festplatte mit 256 GB oder 1 TB (280/250 Mbit/s Lese-/Schreibgeschwindigkeit, AES-256-Bit-Verschlüsselung)

Maße (B x T x H): 30,4 cm x 21,2 cm x 0,9 cm

Lieferumfang: Linedock inklusive U-Adapter

Farben: Jeweils in Space Grey oder Schwarz

Preis und Verfügbarkeit

Das Linedock ist ab sofort in den Farben Space Grey und Schwarz in jeweils drei Ausführungen im Fachhandel wie beispielsweise Cyberport verfügbar. Die Basisvariante ohne SSD beginnt bei 399 Euro, während das Modell mit 256-GB-SSD schon 499 Euro kostet. Mit deutlich mehr Speicher können Sie das 1-TB-Modell für 799 Euro erwerben.

