Life is Strange 2 kommt morgen für den Mac

News

Bereits vor über einem Jahr kündigte Feral Interactive an, dass man auch Life is Strange 2 für macOS und Linux portieren wird, nachdem man bereits den ersten Teil der Reihe sowie die Zwischenepisoden „Life is Strange: Before the Storm“ für den Mac umsetzte. Damals versprach man eine Veröffentlichung in 2019 und diesen Termin wird man auch einhalten. Wie man nun bekanntgab, wird der neue Titel bereits morgen erscheinen.