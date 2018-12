Warum ist Apple mittlerweile so inkonsequent? Dies beginnt bei der Namensgebung der Geräte und endet bei den verfügbaren Anschlüssen. Auch die Update-Zyklen der Mac-Modelle sind mittlerweile nicht mehr vorauszusehen, was in vielen Fällen für Unmut sorgt. Am Mac kam es beispielsweise auch vor, dass ein Teil der Geräte bereits auf USB-C vertraute, während andere Geräte lange kein Update erhielten. Bei iOS-Geräten verhält sich dies nun ähnlich.