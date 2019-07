06.07.2019 - 11:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



06.07.2019 - 11:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Lebensmitteldiscounter Lidl will angeblich mit Lidl Pay ein eigenes Bezahlsystem für Smartphones aufbauen, das neben Apple Pay und Google Pay etabliert werden soll. Der Grund: Lidl will sich den Datenschatz nicht entgehen lassen.

Wenn künftig mehr Leute mit mobilen Bezahlsystemen einkaufen wollen, dann gehen den Händlern wohlmöglich wertvolle Informationen über ihre Kunden verloren. Bei Apple Pay erfährt der Händler beispielsweise nicht, wer was gekauft hat. Das kann Marketingleute schon einmal zur Verzweiflung bringen, doch wer gedacht hat, dass Lidl sich dem fügt, hat sich getäuscht. Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung plant Lidl ein eigenes Bezahlsystem für Smartphones weltweit zu etablieren.

Lidl Pay gibt es in Spanien bereits, doch in Deutschland ist das System noch nicht aktiviert worden, was über die Lidl-App genutzt werden soll. Zunächst wolle Lidl die Reaktion der Kunden in Spanien untersuchen, heißt es bei der Lebensmittelzeitung. Deshalb gibt es natürlich auch noch keinen Termin für den Deutschlandstart von Lidl Pay.

Im Gegensatz zu Apple Pay oder Google Pay soll Lidl Pay auf die Bedürfnisse des Supermarktes und seiner Kunden zugeschnitten sein und auch den Kassiervorgang verschlanken. So können die Nutzer an der Kasse einen QR-Code mit ihrem Smartphone einscannen und müssen nicht ein NFC-fähiges Smartphone besitzen. Das System in Spanien funktioniert im Hintergrund mit hinterlegten Kreditkarten, in Deutschland wird es mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten geben müssen - wegen der geringen Durchdringungstiefe von Kreditkarten. Bei Lidl Pay gehört ein Kundenbindungsprogramm dazu, das reichlich Daten an die Supermarktkette liefern kann.

Ein anderer Grund für Lidl Pay könnte sein, dass der Discounter so versucht, die Kostenbelastung durch Gebühren zu senken, die beim Einsatz des elektronischen Zahlungsverkehrs anfallen und die Marge anknabbern, die im Lebensmitteleinzelhandel sowieso sehr gering ist.

