Lidl bringt Thermomix-Konkurrenten Monsieur Cuisine Connect

Lidl hat das Thermomix-Konkurrenzgerät Silvercrest Monsieur Cuisine Connect ins Sortiment aufgenommen. Mit dem Küchengerät lässt sich Essen in einem Topf produzieren, wobei die Zutaten auch zerkleinert werden können. In dem Gerät sind zahlreiche Funktionen vereint: Kochen, Zerkleinern, Anbraten, Pürieren, Dampfgaren, Emulgieren, Rühren und Kneten. Eine Waage mit Tara-Funktion ist ebenfalls eingebaut.

Was kann der Monsieur Cuisine Connect?

Wer will, kann freestyle arbeiten und alle Parameter selbst bestimmen: Temperatur, Rührdauer etc. Aber viel interessanter sind die Rezepte, die in das Gerät eingebaut sind. Ausgewählt werden sie über ein 7 Zoll Farbtouchdisplay. Der CookingPilot mit Schritt-für-Schritt-Zubereitungsanleitungen sollte Nutzern helfen, denen sonst nichts gelingt und denen förmlich das Rührei anbrennt. Im Web unter Lidl-Kochen gibt es außerdem einige Rezepte zu begutachten - nach Meinung von Mac Life sehen diese Rezepte (und nicht nur die Fotos) durchaus gelungen aus.

Kann die Küchenmaschine online gehen?

Dank der WLAN-Funktion erhält der Nutzer auch Zugriff auf eine Online-Rezept-Datenbank, das Gerät aktualisiert sich selbst.

Hier seht ihr einen Vergleich zwischen Thermomix und Lidl-Küchenmaschine

Eine App gibt's auch - mit einem Haken

Dazu gibt es die Monsieur-Cuisine-App für Smartphones und Tablets. Hiermit lassen sich auch unterwegs Kochanregungen holen - allerdings kann das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht aus der Ferne gestartet werden.

Der eingebaute Rührer bietet eine 10-stufige Geschwindigkeitseinstellung und hat eine Turbofunktion sowieLinks- und Rechtslauf. Die Temperatur lässt sich zwischen 37 und 130 °C Grad einstellen. Der 4,5-l-Edelstahl-Mixbehälter bietet eine Füllmenge von 3 l. Der Deckel weißt eine Einfüllöffnung auf. Dazu kommt noch ein Dampfgaraufsatz mit Deckel und Gareinsatz, ein Kocheinsatz und ein Messereinsatz sowie der Rühraufsatz. Ein Spatel (mit abnehmbarer Silikon-Spitze) ist im Lieferumgang ebenfalls enthalten. Die Leistungsaufnahme liegt bei bis zu 1.200 Watt.

Ganz schön groß

Mit 49,5 x 31,0 x 37,5 cm ist der Monsieur Cuisine Connect etwas größer als eine Thermomix-Maschine. Das Gerät wiegt 7,1 kg.

Versandkosten sparen - so geht's

Lidl verkauft das Küchengerät Monsieur Cuisine Connect online für 388,94 Euro zuzüglich Versand. Die Versandkosten kann man sparen, wenn man den Lidl-Newsletter abonniert. Dafür erhält man einen Gutschein für einen kostenlosen Versand.

Was hältst du vom Monsieur Cuisine Connect? Hast du einen Thermomix und kannst dazu etwas verraten?