MacBook Pro kann Kriechströme abgeben (Bild: Markus Spiske)

Wenn es beim Laden „funkt“: Kriechstrom beim MacBook Pro. Haben Sie schonmal Ihr MacBook „gestreichelt“ während es auflädt? Vielleicht haben Sie dann ja schon mal ein leichtes Kribbeln gespürt. Das ist mehr oder weniger „normal“, und das ist kein Apple-spezifisches Problem, sondern liegt vielmehr allen elektronischen Geräten zugrunde. Der Strom, der im Fall des MacBook (Pro), iMac (Pro) oder Mac mini fließt, ist jedoch nicht „gefährlich“. Es kann aber manchmal unangenehm wirken. Wir erklären Ihnen, warum.

Im Prinzip haben wir in der Einleitung bereits alles gesagt. Nur möchten wir Ihnen darüber hinaus noch erklären, wie es zu diesem Phänomen kommt.

Kriechstrom beim MacBook (Pro) und anderen

Beim Aufladen schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Es fließt ein Strom. Der legt einen Weg zurück, vom Anschluss bis zum Akku. Doch die „Leitungen“ und „Bauteile“, die auf diesem Weg liegen leiten den Strom mal besser, mal schlechter. Das fängt schon beim Netzteil an. Doch dazu später mehr.

So passiert es denn auch, dass manche Bauteile, wie zum Beispiel Kondensatoren, die eigentlich zum Speichern von Strömen zuständig sind, Strom abgeben. Das passiert besonders gerne, wenn die Isolationsschicht durchlässig wird. Es gibt aber auch andere Elektronik-Bauteile, in denen sich spontan Entladungen ergeben. Das ist ein „natürlicher“ Prozess. Man spricht in solchen Fällen von Kriechstrom und auch von „Leckstrom“, wie wenn irgendwo eine Leitung „ein Leck hat“.

Nun soll aber eigentlich auch das Chassis des Geräts als „Isolator“ gegenüber der Umwelt dienen. Da Apples Geräte jedoch aus Aluminium sind, leiten Sie die im Innern entweichenden Leckströme eher nach außen als zum Beispiel Geräte aus Kunststoff. Diese Kriechströme sind aber, wie eingangs erwähnt, ungefährlich.

Wenn Kriechströme unangenehm sind

Im Altbau kommt es vor, dass Stromleitungen nicht geerdet sind. Wenn diese Leitungen zu nah an einer Wasserleitung liegen, bekommen Sie schonmal einen „gewischt“, wenn Sie gleichzeitig den Wasserhahn und das Innere der Spülmaschine anfassen.

Leider gibt es auch Elektronik, die nicht optimal geerdet ist. Erden bedeutet nichts Anderes als Ströme ins Erdreich abzuleiten, damit sie Ihnen nicht gefährlich werden können. Hätte Apples MacBook Pro beispielsweise ein Kunststoffgehäuse an der Oberseite und aber eine Metallunterseite, würden die Ströme unbemerkt abgeleitet. Wenn aber außerdem Ihre Steckdose nicht geerdet ist und Sie womöglich noch ein Reisenetzteil verwenden, das nicht ordentlich geerdet ist, werden die Ströme „spürbarer“, weil ja das Metall-Chassis der einzige Weg für die Ströme ist, zu entweichen. Das empfinden manche Leute durchaus als unangenehm. Vielleicht sollten Sie dann anderes Zubehör verwenden, ein anderes Netzteil ausprobieren oder den Vermieter bitten, die Stromleitungen entsprechend auf den heutigen Standard umzurüsten.

Anzeige