22.05.2019 - 09:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit fast 20 Jahren begeistert die Sims-Reihe Spieler auf der ganzen Welt und hat auch heute noch eine kreative Community, die sich fleißig in den Titeln ausleben. Während eingefleischte Fans natürlich alle Spiele besitzen, können nun auch interessierte Nutzer in den neuesten Teil der Reihe einsteigen. EA bietet Die Sims 4 auf der eigenen Plattform Origin aktuell nämlich völlig kostenlos an - allerdings nur für kurze Zeit.

Die Sims haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. In den Anfängen ließen sich die Spielfiguren, die Sims, nur bedingt individualisieren und auch architektonisch kam man schnell an die Grenzen. Mittlerweile hat sich dies gelegt und Spieler können bereits Stunden mit der Erstellung eines Sims verbringen, damit auch die Nase die richtige Größe und Form hat. Zudem können Sie Sims mit Lebenszielen oder bestimmten Eigenschaften ausstatten, die Ihnen die Erfüllung der Lebensziele erleichtern oder erschweren können. Beim Bau Ihres Traumhauses stehen in Die Sims 4 ebenfalls viele (neue) Türen offen, sodass Sie auch hier unzählige Stunden verbringen können, bevor Sie überhaupt in das richtige Spiel einsteigen.

Das Spiel ist zwar bereits 2013 erschienen, hat aber seither zahlreiche Updates und Verbesserungen erhalten. Daneben wurden wieder unzählige Add-Ons veröffentlicht, die das Spiel deutlich erweitern. Zuletzt erschienen das Gameplay-Pack „StrangerVille“ (Feb. 2019) sowie das Erweiterungspaket „Werde berühmt“ (Nov. 2018).

Bevor Sie sich in das Geschehen stürzen können, benötigen Sie die Origin-App (zum Spielen) auf Ihrem Mac sowie ein Origin-Konto. Die Sims 4 können Sie jedoch auch über Origin.com kostenlos erwerben. Dort wird der Titel üblicherweise für etwa 39,99 Euro angeboten, kann aber für die nächsten sechs Tage kostenfrei zu Ihrer Spiele-Bibliothek hinzugefügt werden.

