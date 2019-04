Die Einigung zwischen Apple und Qualcomm kam überraschend nach nur einem Tag vor Gericht. In der Folge überschlugen sich die Ereignisse. Intel kündigte den Rückzug aus dem 5G-Smartphone-Business an und Apple schloss langjährige Verträge mit Qualcomm. Nebenbei kam die Frage auf, was eigentlich aus Apples eigenem 5G-Modem wird, wenn man ein Abkommen mit einem anderen Hersteller hat. Wie es den Anschein hat, könnte das Projekt auf Eis liegen.