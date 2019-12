Nutzer des Smart Battery Case sollten diese Information kennen

Wer das Smart Battery Case für die neuen iPhones einsetzt, sollte sich nicht scheuen, das Betriebssystem der Smartphones zu aktualisieren - im Zweifelsfall kann es sonst zu Problemen kommen. Das geht aus einem internen Dokument hervor, dass der Website MacRumors zugespielt wurde. Ansonsten könnte der Kameraauslöser in den Akkuhüllen womöglich nicht zuverlässig funktionieren, so Apple.

Techniker sollten also nicht einfach die Akkuhülle zurück nehmen sondern erst einmal die iPhones auf das aktuelle Betriebssystem aktualisieren. Ein einziger kurzer Druck auf den Auslöser aktiviert die Kamera aber sowieso nicht, weil Apple verhindern will, dass dies aus Versehen passiert. Der Knopf muss so lange gedrückt werden, bis sich die App öffnet. Wer ihn darüber hinaus gedrückt hält, wird nur sehen, dass sich die App dann wieder schließt.

Das iPhone selbst hat keinen Kameraknopf und unter dem Aufnahmeknopf der Hülle befindet sich am iPhone nichts. Die Profibastler von iFixit, die schon so manches iPhone auseinander genommen haben, röntgen das Gerät. Das Ergebnis: Es findet keine kabellose Übertragung des Knopfdrucks statt, sondern eine elektronische. Im Inneren des Gehäuses befindet sich eine kleine Leiterplatte, die mit einem Flachbandkabel verbunden ist, das direkt zum Kameraauslöser des Smart Battery Case führt. Die Platine ist mit dem Lightning-Anschluss verbunden.

Die Batteriehüllen sind mehreren Farben erhältlich, die sich teils mit dem erhältlichen iPhone-Farben beißen. So gibt es für das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max die Smart Battery Cases lediglich in Rosa, Weiß und Schwarz und für das iPhone 11 nur in Schwarz und Altweiß.

Die Smart Battery Cases sind kompatibel mit Qi-zertifizierten Ladegeräten und kosten allesamt 149 Euro.



Produkthinweis Produkthinweis Apple Smart Battery Case mit kabellosem Laden (für iPhone 11) - Schwarz 150,96€

Mehr zu diesen Themen: