Checkra1n: Jailbreak-Werkzeug für iOS 13 veröffentlicht

Die Sicherheitslücke "Checkm8", die im September 2019 erstmals bekannt wurde, erlaubt es, dass jede Apple-CPU von iPhones und iPads bis hin zum A11 auszutricksen und einen Jailbreak auszuführen. Nun ist mit Checkra1n ein Jailbreak-Tool erschienen, dass das iPhone und das iPad mit iOS 13 entsperren soll.

Ein Jailbreak ist eine Möglichkeit, Apples Kontrolle über die installierbaren Apps auf iOS-Geräten zu umgehen. Normalerweise basieren sie auf Sicherheitslücken im Betriebssystem, die Apple meist nach wenigen Tagen durch ein Update schließt. Das klappt bei Checkm8 nicht, denn es handelt sich um einen Hardware-Exploit. Das Problem liegt im Boot-Rom, das ausgelesen wird, wenn das Gerät startet. Beschreibbar ist es aber nicht - weder von Apple noch von anderen. Betroffen sind alle Geräte mit Apples A5-Chip bis hin zum A11.

Wir empfehlen derzeit aber nicht, Checkra1n auszuprobieren. Zum einen handelt es sich um eine Beta-Software, zudem ist es laut Entwickler nicht mit allen iPads kompatibel und das könnte zu ernsthaften Problemen führen. Aktuell gibt es das Tool nur für macOS. Windows- und Linux-Versionen sind nach 9to5Mac aber in Arbeit.

