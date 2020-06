Apple stellt einige Apps ein: Deshalb solltest du dir keine Sorgen machen

Von iBooks sowie iTunes verabschiedete sich Apple bereits vor einiger Zeit. Während iBooks schlicht in Bücher umbenannt wurde, teilte man iTunes in mehrere Apps auf. Die letzten Überbleibsel will man nun beseitigen.

Goodbye, iBooks Author. Hello Pages.

Wie Apple auf der Supportseite zu iBooks Author ankündigt, wird man ab dem 1. Juli 2020 keine Updates mehr für die App bereitstellen und die Anwendung aus dem Mac App Store nehmen, sodass keine neuen Nutzer mehr Zugriff erhalten. Anwender, die die App bereits heruntergeladen haben, sollen sie weiterhin über den Downloadverlauf laden können. Als Ersatz soll Pages dienen, welches bereits einige Funktionen der App erhielt, die weiter ausgebaut werden sollen.

iTunes U: Rückzug aus dem Bildungsbereich?

Während iBooks Author relativ zeitnah eingestellt wird, soll iTunes U noch länger verfügbar sein. Apple plant eine Einstellung bis Ende 2021, nachdem man zuletzt kaum noch Updates für die Anwendung veröffentlichte. Apple empfiehlt Verlegern von öffentlichen Inhalten die Verwendung von Podcasts sowie der Bücher-App. Sollte man private Inhalte etwa mit einer Schulklasse oder einem Kurs teilen wollen, soll man laut Apple statt iTunes U zukünftig die Schoolwork-App nutzen.

Es ist zwar immer sehr schade zu sehen, wenn Apps eingestellt werden, aber in diesen Fällen war es nur eine Frage der Zeit, da die Nutzergruppe zu klein ist. Immerhin bietet man direkt Alternativen an und gibt Anwendern von iTunes U ausreichend Zeit, um zukünftige Schuljahre oder Semester mit anderer Software zu planen.

