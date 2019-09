iTunes Store in macOS Catalina verschwunden. Mit der Veröffentlichung des neuen Desktop-Betriebssystem von Apple, macOS 10.15, verschwindet iTunes von der Oberfläche. Das wissen Sie bereits. Auch, dass viele Funktionen dann in der Musik-App, der Podcasts-App, der TV-App und eben dem Finder (Synchronisation von Geräten) stattfindet. Doch wir wollen ein Thema noch einmal aufwärmen, das zeigt, dass Apple vielleicht wirklich mit dem Gedanken spielt, den Verkauf digitaler Musik irgendwann abzuschaffen. Das wiederum hat der iPhone-Hersteller öffentlich in der Vergangenheit mehrfach dementiert.