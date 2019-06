Die neue Musik-App in macOS Catalina (Bild: Apple)

iPod-Sync unter macOS Catalina ohne iTunes möglich. Klar, dass neuere Geräte mit neueren Betriebssystemen harmonieren. Aber wie ist das eigentlich mit älteren iPods und dem kommenden macOS 10.15? In der Tat müssen Sie sich hierbei keine großen Sorgen machen, denn es ist mittlerweile nachgewiesen, dass Sie auch ältere von Apples MP3-Playern an die Catalina-Desktop-Macs anstecken können.

Wenn Sie unsere Berichterstattung verfolgt haben, dann wissen Sie bereits, dass Apple die Synchronisierung von Geräten in macOS Catalina im Dateimanager Finder realisiert.

Synchronisieren: Einfach oder komplexer

Sie stecken das Gerät an den Mac an und im Finder wird dieser dann angezeigt. Ein Klick, und Sie erhalten den mehr oder weniger gewohnten „Synchronisierungsdialog“ angezeigt.

Alternativ können Sie auch, wenn Sie nicht alle Dateien auf einmal synchronisieren möchten, einzelne Videos oder Musik-Dateien aus dem Finder in die neue TV- oder Musik-App „ziehen“. Am Ende erscheint dann sogar Ihr alter iPod auch in der Seitenleiste dieser Apps, wie 512pixels schön zeigt. Apple ist an dieser Stelle also nicht vollständig konsistent.

Der Finder kommt zur Rettung bei der Synchronisierung älterer Geräte (Bild: Screenshot via 512pixels)

iTunes nicht mehr mit Catalina

Das neue macOS 10.15 verzichtet tatsächlich auf iTunes. Nach einer Dekade verabschiedet sich Apple von der Software in seinem neuen Desktop-Betriebssystem. Dafür bekommen Sie eben die Integration für die Synchronisierung über den Finder und für Podcasts, Filme und Serien und Musik je eine eigene App spendiert.

Synchronisierung einzelner Medien klappt per Drag-and-drop (Bild: Screenshot via 512pixels)

In iOS gab es die Musik-App schon länger. Apple hat seine Mac-Version wohl auch mit seiner neuen Catalys-Technologie auf den Mac portiert, die es erlaubt, iPad-Apps auf dem Mac mit deutlich weniger Mehraufwand bei der Programmierung anzubieten.

Haben Sie schon Erfahrungen mit einer Beta von macOS Catalina gesammelt? Wie sind Ihre Erfahrungen?

